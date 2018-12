VIDEO: Lisa Ashton wint voor tweede keer Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - De Engelse Lisa Ashton heeft bij de vrouwen de Finder Darts Masters gewonnen. In een spannende wedstrijd rekende ze in drie sets af met landgenote Fallon Sherrock. Ze wint de Masters daarmee voor de tweede keer in haar carrière.

Ashton kwam als een speer uit de startblokken. In een mum van tijd stond het 1-0 in sets voor de Engelse en die lijn zette ze door in de tweede set. Toch gaf Sherrock niks toe en kwam in die set terug tot 2-2 in legs. In de beslissende leg gooide Sherrock sterk en maakte dankbaar gebruik van de missers van Ashton.

Het kwam aan op een beslissende set die gelijk op ging. Ashton wist bij een stand van 1-0 in legs te breaken en daarmee Sherrock in een hoekje te drukken. Daar kwam de Engelse niet meer uit. Ashton gooide de laatste dubbel 20 en mag zich daarmee de kampioen in Egmond aan Zee noemen.

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.