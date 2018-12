Martijn Kleermaker schakelde psycholoog in om betere darter te worden

EGMOND AAN ZEE - Darten is spel waarbij spanning de amateurs van de echte profs onderscheidt. Ze noemen het in de volksmond ook wel een 'mindgame'. Wie zijn zenuwen het beste onder controle kan houden, behoort tot de beste spelers van de wereld. Dat ondervond Martijn Kleermaker aan den lijve twee jaar geleden bij zijn debuut op de Finder Darts Masters.

"Ik weet het nog heel goed. Ik kwam het podium op, de zenuwen gierden door mijn lijf en ik wilde drinken inschenken voor mijn tegenstander. Maar dit lukte nauwelijks. Het water gutste over het tafeltje heen, zo trilde mijn hand", legt Kleermaker uit.

Zijn partij toen was niet heel slecht, maar er was één waar de darter last van had: de zenuwen. "Het bleef door mijn hoofd spoken. Achter de schermen had ik nergens last van, maar presteren op een podium was toch andere koek."

Sportpsycholoog

Na zijn eerste deelname aan de Finder Darts Masters besloot Kleermaker een sportpsycholoog in te schakelen. Want je kan nog zo goed de trippels gooien als darter: als het in je hoofd niet rustig is op het podium, heb je daar niks aan. "Samen met hem ben ik oefeningen gaan doen. Hoe krijg je je gedachten onder controle? Welke ademhalingsoefeningen kan ik doen en hoe ga je het beste om met druk? Dat heeft ervoor gezorgd dat ik op dit moment veel zelfverzekerder op het podium sta", aldus de darter.

"Het is een heel verschil met hoe ik nu op het podium sta en twee jaar geleden", vertelt Kleermaker na twee gespeelde partijen op de Finder Darts Masters 2018. "Natuurlijk is er spanning en natuurlijk blijft dat een rol spelen bij wie de uiteindelijke winnaar van een partij wordt, maar ik heb het nu meer onder controle."

