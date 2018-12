Buurman van woningbrand in Krommenie: "Ik zag steekvlammen uit het huis komen"

KROMMENIE - Kortsluiting in een meterkast zorgde afgelopen nacht voor een hevige woningbrand aan de Vlietsend in Krommenie. Overbuurman Jerry lag te slapen, maar werd wakker van een paniekerig geschreeuw op straat. "Ik dacht eerst dat een dronken persoon 'brand, brand' riep, maar toen ik keek zag ik steekvlammen uit het huis komen."

In eerste instantie ziet de Krommeniër verder niemand op straat, ook geen brandweer. "Ik dacht 'dat gaat niet goed', maar toen zag ik gelukkig toch de eigenaar van de woning. Hij was blijkbaar op tijd naar buiten gekomen."

Het huis is onbewoonbaar geworden. De bewoner en de naaste buren zijn tijdelijk ondergebracht op een ander adres. Jerry is geschrokken door de brand. "Het had mij ook kunnen gebeuren", vertelt hij aan NH Nieuws.

Bekijk hier het interview met buurman Jerry Olcelli: