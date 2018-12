VIDEO: Durrant heeft weinig moeite met McGeeney en gaat naar de finale

EGMOND AAN ZEE - Glen Durrant heeft de finale van de Finder Darts Masters gehaald door in de halve finale af te rekenen met Mark McGeeney: 3-1. In de finale treft 'Duzza' de Nederlander Richard Veenstra, die eerder op de middag won van Jim Williams.

McGeeney schoot uit de startblokken en trok de eerste set naar zich toe. Vervolgens kwam Durrant op gang en won vrij gemakkelijk de tweede en derde set.

Dat laatste deed hij met een zeer fraaie 136-finish. Even daarvoor kreeg 'Duzza' het publiek in Hotel Zuiderduin in Egmond Aan Zee al op de banken met een finish vanaf 141.

Daarmee was het verzet van McGeeney, a.k.a. Gladiator, gebroken. In de vierde en laatste set was het geloof in een goede afloop weg en kwam hij niet meer in de buurt van Durrant, die zijn rol als titelfavoriet tot nu toe met ferve vervult op de Finder Darts Masters. De Engelsman won het toernooi in Egmond aan Zee al twee keer eerder en gaat nu op voor zege nummer drie, zo zei hij na afloop in gesprek met NH Nieuws.

"De finale winnen van Richard wordt erg lastig, hij is een geweldige speler. Maar ik ben hier om te winnen en ik ga er alles aan doen", aldus 'Duzza'.

Finale tegen Richard Veenstra

In de finale wacht Richard Veenstra, die in de kwartfinale landgenoot Derk Telnekes uitschakelde en in de halve finale Jim Williams naar huis stuurde. Durrant had eerder op de dag in de kwartfinale weinig moeite met zijn landgenoot Conan Whitehead.

