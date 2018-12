Hockeyers door bij WK, Canada volgende tegenstander

BHUBANESWAR - De Nederlandse mannen hockeyploeg heeft de laatste poulewedstrijd bij het WK met 5-1 gewonnen van Pakistan. De ploeg eindigt daardoor als tweede in poule D en moet het dinsdag in de kruisfinale opnemen tegen Canada.

Nederland speelde slordig in de eerste helft, maar kwam in het eerste kwart op voorsprong door een doelpunt van Bloemendaal-speler Thierry Brinkman. Umar Bhutta maakte de gelijkmaker, die Nederland betwiste via de videoscheidsrechter. Oranje werd in het ongelijk gesteld, waardoor de ploeg van coach Max Caldas al vroeg in de wedstrijd het recht verloor om de videoscheidsrechter in te schakelen.

Voor de rust zorgde Amsterdam-speler Valentin Verga nog voor de 2-1. In de tweede helft kwam Oranje niet meer in gevaar en liep de ploeg via doelpunten van Bob de Voogd, Bloemendaal-speler Jorrit Croon en Sander Baard uit naar de 5-1 eindstand.

Dinsdag wacht het duel met Canada en als Oranje die wedstrijd wint dan is thuisland India donderdag de volgende tegenstander. Pakistan moet het na het verlies in de knock-outfase opnemen tegen België.