Veenstra stroomt door naar finale na zege op Williams

EGMOND AAN ZEE - Richard Veenstra is doorgedrongen tot de finale van de Finder Darts Masters. De Nederlander versloeg de als eerste geplaatste Jim Williams met 3-1.

Veenstra begon goed aan de wedstrijd en hield direct zijn eigen set (3-1). Vervolgens bleef de Nederlander lang bij in de set van Williams, maar uiteindelijk ging deze toch met 3-2 naar de Welshman.

'Flyers' Veenstra liet de kop niet hangen en liet even later een zeer overtuigende derde set zien. Hij won hem met 3-0, waarvan de laatste finish van 121 de mooiste was. Vanaf dat moment had Veenstra nog één set nodig om de finale te bereiken en dat lukte hem. Nadat hij in de derde leg Williams brak, hield hij zijn eigen leg en plaatste hij zich als eerste voor de finale van het toernooi.