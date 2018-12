Archeologen vinden WOII-granaat tijdens opgravingen in Amstelveens weiland

AMSTERDAM - (AT5) Aan de Amsteldijk in Amstelveen is vanmiddag een handgranaat gevonden. Dat gebeurde tijdens een archeologisch onderzoek.

Na onderzoek blijkt het te gaan om een exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog, zo meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst ontfermt zich verder over de handgranaat. Of zij het explosief tot ontploffing gaan brengen, is nog niet bekend.

Lees ook: Mogelijk explosief bij appartementencomplex in Amsterdam blijkt handgranaat

Vanwege het onderzoek is de Amsteldijk Zuid een tijdje afgesloten geweest.