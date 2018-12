Deel dit artikel:













Haarlemse vertegenwoordigers worden derde op COC Songfestival

HAARLEM - De Haarlemse gelegenheidsformatie De Reizigers is derde geworden op het COC Songfestival dat gisteren in Amsterdam werd gehouden. Een mooie plek, maar de Haarlemmers hadden graag de overwinning in de wacht gesleept om volgend jaar de 25ste editie in Haarlem te mogen organiseren.

Het COC, de belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen, begon in 1995 met hun eigen songfestival, nadat het jaar daarvoor Willeke Alberti slechts 4 punten kregen. Hoge ogen

De Haarlemmers doen in verschillende formaties al een paar jaar mee, en dachten dit jaar met het nummer 'Geen Woorden voor' hoge ogen te gooien. Lees ook: Haarlemse inzending COC Songfestival doet gooi naar titel Maar ondanks lovende kritieken van de vakjury, onder ander Astrid Nijgh en Sjors van de Panne, kregen ze niet genoeg punten van de publieksjury. Volgens zanger Jos Ahlers was dat te danken aan het feit dat ze als eerste op moesten treden. "Bij de publieksjury blijven toch vaak de nummers hangen die later gespeeld worden." Winst

Op de eerste plaats eindigde het liedje 'Isabelle' van Floortje Hover over en voor haar vriendin. Zij vertegenwoordigde het COC Limburg. De Haarlemmers zijn toch blij met hun derde plek. "We waren de enige echte liveband, velen zongen vanaf tape mee, en we zagen er strak uit", aldus Ahlers. Een beetje frustratie is er toch wel. "Het moet toch een keer te doen zijn om met de bokaal naar huis te gaan?" 💬 Whatsapp ons!

