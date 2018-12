Barry wint jeugdfinale Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - De Ier Keane Barry heeft het jeugdtoernooi van de Finder Darts Masters gewonnen. In de finale rekende hij af met de Nederlander Levy Frauenfelder.

Echt veel tegenstand kwam er niet van Frauenfelder, die niet opgewassen leek tegen de zenuwen. Hij had moeite om goede scores te gooien, waar Barry ze aan de lopende raakte. De Ier won in een recordtijd alle zes de legs en mag zichzelf een jaar lang de beste in Egmond aan Zee noemen.

Livestream

