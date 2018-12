Kunstenaar brengt met trollengrot eerbetoon aan V&D-aapjes

HOORN - De failliete V&D komt in Hoorn weer helemaal tot leven. Het leegstaande pand werd al bestierd door ondernemers, maar nu zijn het trollen die er dienst uitmaken.

Kunstenaar Tinus bouwde in de voormalige machine een trollengrot, omdat hij de apenmachine van de V&D mist. "Ik gooide als kind een kwartje in de apenkast en dan gingen die apen bewegen: dansen en muziek maken. Dat vond ik toen magisch en ik wil dat gevoel weer terugbrengen."

Maandenlang werkte de kunstenaar aan de trollengrot, als eerbetoon aan de beroemde apen. De aapjes zijn niet meer, maar hun trommels zijn bewaard gebleven. "Ik heb dit puur uit liefde voor de mensen in Hoorn gedaan, soms moet je ook wat doen voor je stad."

(Artikel gaat verder onder de video)



Efteling

De eerste bezoekers genieten volop. "We gaan zeker nog een keer kijken met onze kinderen en kleinkinderen. Het doet mij niet denken aan de V&D, maar aan de Efteling!"

Hoe dan ook, de kunstenaar is zelf enorm blij met zijn creatie: "Ik blijf hier uren zitten om te kijken. 's Avonds is er trouwens een nachtstand en dan zie je het trollenbos bij kaarslicht." Het trollenbos is gratis en tot eind mei te bewonderen in de voormalige V&D, in de binnenstad van Hoorn.