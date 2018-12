Meerdere gewonden bij botsing met drie auto's in Purmerend

PURMEREND - Bij een botsing met drie auto's op de Jaagweg in Purmerend zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt.

Bij het ongeluk - ter hoogte van de schietvereniging - waren drie auto's betrokken, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Hoeveel inzittenden gewond zijn geraakt, is nog niet bekend. Op foto's van de hulpverlening is te zien dat er vier ambulances aanwezig zijn, en dat een van de slachtoffers op een brancard is gelegd.

Bus

Politie-analisten onderzoeken de toedracht van het ongeluk. Daarvoor is de Jaagweg tussen de McDonald's en de Jan Blankenbrug. Een bus die om die reden wilde keren, kwam vast te zitten in de berm.