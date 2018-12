Indrukwekkende Durrant door naar halve finale op Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - Glen Durrant heeft in de kwart finale zijn favorietenrol voor de eindstrijd bij de Finder Darts Masters waargemaakt. In een sterke wedstrijd zette hij Conan Whitehead met gemak op zij. Het werd 3-1 in sets.

In de eerste set had de nummer één van de wereld weinig moeite met Whitehead. In een mum van tijd had de Engelsman drie legs op het bord staan en stond hij in sets met 1-0 voor. Maar toen kwam de klad erin.

Whitehead kwam in het begin van de tweede set beter in z'n spel en ook vlogen de dubbels er eindelijk in. Hij strafte de fouten, die Durrant in de eerste set niet maakte, genadeloos af en won vrij verrassend.

De derde set ging een stuk gelijker op. Toch was het Durrant die met een paar sterke finishes op voorsprong kwam in sets: 2-1. Daarna was Whitehead gebroken. Als Durrant dan ook nog een 137 gooit, terwijl Whitehead op een dubbel staat te wachten is het helemaal klaar. De wedstrijd eindigt 3-1 in het voordeel van 'Duzza'.

