Verdachten vechtpartij Kudelstaart nog voortvluchtig

KUDELSTAART - De verdachten van de vechtpartij aan de Mijnsherenweg in Kudelstaart van gisteravond zijn nog niet aangehouden. Wel heeft de politie inmiddels met het zwaargewonde slachtoffer en een aantal getuigen gesproken.

Dat laat een woordvoerder van de politie Amsterdam weten aan NH Nieuws. De inzittenden van een auto die gisteravond na de vechtpartij op de Mijnsherenweg aan de kant werd gezet, bleken niets met het geweld te maken te hebben.

Wat zich exact heeft afgespeeld, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat twee groepen ruzie kregen, elkaar te lijf gingen, en dat een persoon zwaargewond raakte.

"We spreken vanmiddag nog een paar getuigen", aldus de woordvoerder. "Maar als mensen iets gezien hebben, willen we ze vragen dat bij ons te melden, of op het bureau in Uithoorn."