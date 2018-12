McGeeney na comeback tegen Mitchell door naar halve finale

EGMOND AAN ZEE - Mark McGeeney mag zich halve finalist noemen op de Finder Darts Masters. De Engelsman stond met 1-2 in sets achter tegen zijn landgenoot Scott Mitchell, maar trok uiteindelijk wel aan het langste eind: 3-2.

McGeeney won de eerste set met 3-1 in legs, maar kreeg het daarna lastiger. De tweede set ging gelijk op en Mitchell kwam daarin via een knappe 121-finish op 2-2. Vervolgens maakte hij ook de 2-3, waardoor hij de stand in sets weer gelijk trok.

Ook de derde set ging naar Mitchell (1-3), waardoor 'Scotty Dog' zich een goede uitgangspositie verschafte voor een plek in de halve eindstrijd. McGeeney vocht zich echter terug en trok de vierde set naar zich toe (2-2), waardoor er een beslissende vijfde set moest worden gespeeld. Ook deze set deden de mannen niet voor elkaar onder, maar na een goede laatste leg wist McGeeney de winst naar zich toe te trekken.