Veenstra rekent af met landgenoot Telnekes en plaatst zich voor halve finale Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Het Nederlandse onderonsje in de kwartfinale van de Finder Darts Masters tussen Derk Telnekes en Richard Veenstra is door laatstgenoemde gewonnen: 3-1. De man uit Ossenzeijl gaat het in de halve finale opnemen tegen de Welshman Jim Williams.

De openingsset stond symbool voor wat er nog komen zou gaan in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Twee gelijkwaardige spelers die elkaar het vuur aan de schenen leggen. Veenstra scorend de sterkere, maar Telnekes genadeloos op de dubbels. De eerste set werd uiteindelijk een prooi voor de man uit Deventer: 3-2. Lees ook: VIDEO: Williams gooit Warren naar huis en gaat door naar halve finale In de tweede set gaf Veenstra meer gas en gooide de een na de andere 180-er. Telnekes bleef echter goed bij en uiteindelijk eindigde ook deze set in 3-2, maar dit keer voor Veenstra. Deze lijn trok de man uit Ossenzeijl door en haalde ook de derde set binnen. Telnekes kon vervolgens zijn hoge niveau uit de eerste twee sets niet meer halen. De eerste leg van deze set regende het ook missers van beide kanten. Uiteindelijk pakte Veenstra de set en weet zich daarmee te plaatsen voor de halve finale van de Finder Darts Masters, waarin hij het gaat opnemen tegen de verliezend finalist van vorig jaar: Jim Williams uit Wales. Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.