Man (90) raakt sleutels scootmobiel kwijt, politie neemt hem mee naar supermarkt

GOOISE MEREN - Een 90-jarige man uit Gooise Meren is dankzij de politie gisteren met een goedgevulde maag naar bed gegaan. Toen twee agentes hoorden dat hij de sleutels van zijn scootmobiel kwijt was, namen ze hem mee naar de supermarkt om boodschappen te doen.

Omdat de man zijn sleutels kwijt, was hij aan huis gekluisterd, schrijft de politie Gooise Meren. Bovendien was zijn voorraadkast leeg, zo liet hij de politie weten.

Lees ook: Zaandammer maakt kinderen bang voor politie: "Respectloos en niet slim"

"De collega's besloten daarop met de man zijn weekboodschapjes even te gaan halen, zodat hij in ieder geval weer iets te eten in huis had."

Het gebaar van de agenten kan op veel lof rekenen, zo blijkt uit de overweldigende hoeveelheid reacties onder de post. "Wat een prachtig gebaar", schrijft iemand. "Wat een toppers! Respect hoor", luidt de reactie van een ander.

Kortetermijnoplossing

Toch zijn er ook mensen die het een kortetermijnoplossing vinden en stellen dat de politie z'n taak als hulpverlener beter op een andere manier invulling had kunnen geven. "Leuk, zo'n ritje naar de supermarkt, maar daarmee verleg je het probleem en los je niets op. Sleuteltje regelen had minder tijd gekost, en had de man ook weer zelfstandig gemaakt."