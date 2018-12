VIDEO: Williams gooit Warren naar huis en gaat door naar halve finale

EGMOND AAN ZEE - De eerste kwartfinale in het herentoernooi ging tussen Jim Williams en Wayne Warren. Williams, de verliezend finalist van vorig jaar, wist in een gelijk opgaande wedstrijd te winnen van een sterk spelende Warren. Het werd 3-2.

De eerste set ging gelijk op. Beide spelers gooiden sterk en gaven vooral in hun eigen leg weinig weg. In de laatste leg maakte Warren toch een slippertje door een dubbel te missen, Jim Williams maakte daar dankbaar gebruik van. Hij won de eerste set met 3-2.

Lees ook: LIVE: Finder Darts Masters vanuit Egmond aan Zee

De tweede set ging, net als de eerste, gelijk op. In een beslissende leg gooide Warren een briljante finish van 164, terwijl Jim Williams ook in de buurt van een finish was. Hij trok de setstand gelijk naar 1-1 en wist die goede lijn in de derde set door te zetten. Het werd na wederom een beslissende leg 2-1 voor de Welshman.

Daarna zette Williams alle zeilen bij en begon de trippels makkelijker te raken. In een mum van tijd was het opnieuw gelijk in sets. In de laatste set was het Williams die veel sterker was oo zijn dubbels. Hij won de wedstrijd uiteindelijk met 3-2 en we zien hem later vandaag terug in de halve finale.

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.