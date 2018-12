Sportclub met ballen: Gezonde rivaliteit tussen De Ham en De Zaan

KROMMENIE - Er heerst een gezonde rivaliteit tussen de waterpoloverenigingen van De Ham en De Zaan. Daar kwam verslaggever Dennis Nieuwenhuis achter toen hij een bezoek bracht aan de derby van de Zaanstreek in de hoogste klasse van het waterpolo.

De derby stond voor het eerst in negen jaar weer op het programma in de hoogste klasse van het waterpolo. Voorzitter van De Ham, Erik van den Brom, omschrijft het heel duidelijk. "Ik zeg altijd maar zo geen Ajax zonder Feyenoord en omgekeerd en dat geldt ook voor het waterpolo in de Zaanstreek tussen De Ham en De Zaan".

Gezelligheid belangrijk bij De Ham

Om een goede omschrijving te geven van 'zijn club' De Ham heeft Van den Brom niet heel veel tekst nodig. "De Ham is een fantastische waterpolovereniging die op het hoogste niveau acteert, maar wat daarnaast ook een gezellige vereniging is".

