In Vogelvlucht: De mediastad vanuit de lucht Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Hilversum is vooral bekend als mediastad; het centrum van de media-industrie in Nederland. Maar Hilversum is ook een groene stad met veel parken en prachtige architectuur. Voor NH Nieuws reden om de stad eens vanuit de lucht te bekijken.

Geniet hierboven van de mooie beelden van onze dronepiloot.