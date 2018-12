Auto uitgebrand in Amsterdam-Noord: teller op 31 dit jaar

AMSTERDAM - (AT5) Op een parkeerplaats aan de Achtersteven in Amsterdam-Noord is vannacht een auto uitgebrand.

Het voertuig - een BMW uit de 5-serie - ging rond 3.45 uur in vlammen op. De auto kan als verloren worden beschouwd.

De brandweer heeft het sterke vermoeden dat er sprake is van brandstichting. Het is inmiddels de 31e auto die dit jaar is uitgebrand in Amsterdam-Noord.