Automobilist (27) maakt 'ongecontroleerde bewegingen': "Drugstest op alle fronten positief"

WARMENHUIZEN - Een automobilist is vannacht in Warmenhuizen van de weg geplukt vanwege een nogal opvallende rijstijl.

Dat gebeurde rond 00.45 uur op de Warmenhuizerweg, schrijft de politie Schagen op Facebook. Omdat de 27-jarige automobilist 'last had van ongecontroleerde bewegingen', werd besloten een speekseltest bij hem af te nemen.

De automobilist scoorde 'op bijna alle fronten positief', schrijft de politie. Hij is daarop aangehouden en meegenomen naar het bureau, waar bloed bij hem is afgenomen om te onderzoeken welke verdovende middelen hij had genuttigd. "In afwachting van de uitslag van de bloedtest, is zijn rijbewijs ingevorderd", besluit de politie.