Auto belandt in sloot Naarden, bestuurder naar ziekenhuis

NAARDEN - Een automobilist is vannacht naar verluidt zwaargewond geraakt toen hij in Naarden van de weg raakte en een naastgelegen sloot inreed.

Het ongeluk gebeurde rond 4.45 uur op de Rijksweg, waar snelweg A1 eindigt en ter hoogte van de Churchillstraat. De auto belandde met z'n neus in het water, de achterkant van het voertuig bleef op het droge steken.



Passerende automobilist

Een passerende automobilist merkte het autowrak op en sloeg alarm. De politie sloot de weg af en de brandweer zorgde voor voldoende licht, zodat het ambulancepersoneel zich over het enige slachtoffer kon ontfermen. Nadat hij was gestabiliseerd is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Over de aard en de ernst van diens letsel is nog niets bekend, maar volgens getuigen is het slachtoffer er slecht aan toe. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Het autowrak is geborgen.