Woning uitgebrand in Krommenie

KROMMENIE - In een woning in Krommenie heeft vannacht brand gewoed. Er is niemand gewond geraakt, maar de woning is tijdelijk onbewoonbaar.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland twitterde rond 3.30 uur dat er een huis aan de Vlietsend in brand stond. De bewoners van het betreffende huis konden de woning op tijd verlaten. Getuigen laten weten dat de vlammen op dat moment via het raampje boven de voordeur naar buiten sloegen. Uit voorzorg sommeerde de brandweer ook enkele buren om hun woningen te verlaten. Om de brandweer de nodige ruimte te geven, werd het Vlietsend tijdelijk afgesloten. Rond 5.30 uur was de brand onder controle, waarna de straat weer werd vrijgegeven. De bewoners worden tijdelijk op een ander adres opgevangen, net als enkele buren bij wie netbeheerder Liander de elekritciteitsvoorziening moet herstellen. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat de brand is ontstaan in de meterkast, naast de voordeur. De brand heeft veel schade aangericht op de benedenverdieping. De bovenverdieping heeft vooral rookschade opgelopen. 💬 Whatsapp ons!

