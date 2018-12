Schöne: "Speelden niet groots, maar winnen wel"

ZWOLLE - "We speelden niet groots, maar we winnen wel", dat was de samenvatting van Lasse Schöne van de uitwedstrijd die Ajax met 4-1 won van PEC Zwolle.

"Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben drie punten en we hebben er vier gemaakt", zei de Deense middenvelder.

Lees ook: Slordig Ajax wint uit bij PEC Zwolle met 4-1

Hoe het is met keeper André Onana wist Schöne niet. "Maar het is niet ideaal om in de eerste helft al twee spelers kwijt te raken. Met Donny gaat het wel denk ik."

Lees ook: Onana en Van de Beek vallen geblesseerd uit bij Ajax

Erik ten Hag

Trainer Erik ten Hag hoopt zondag meer duidelijkheid te krijgen over de ernst van de blessure van André Onana. Hij moest zich met een hamstringblessure laten vervangen door Kostas Lamprou, die in het begin een onzekere indruk maakte. Ten Hag hoopt dat Onana woensdag weer tegen Bayern München kan uitkomen in de Champions League. "Maar dat is nu even afwachten, zolang we hem niet hebben onderzoch", zei hij.

Ook Donny van de Beek moest zich tegen PEC Zwolle laten vervangen. "Maar ik denk dat hij er woensdag wel weer bij is", verklapte Matthijs de Ligt. "Hij kreeg een knie in een bovenbeen."