VIDEO: Drie Nederlanders in actie, alle drie onderuit

EGMOND AAN ZEE - Drie Nederlandse darters hebben het onderspit moeten delven in hun partijen van het afgelopen blok. Jeffrey Sparidaans, Wouter Vaes en Aileen de Graaf gingen ten onder.

Sparidaans had weinig kans tegen Jim Williams en ging er met 5-1 af. Dat is geen schande tegen de nummer 3 van de BDO, maar na de 5-0 winst van gisteren op de Belg Jeffrey van Egdom, had Sparidaans op meer gehoopt tegen Williams.

In de partij daarna maakten Wouter Vaes en Scott Mitchell er een spannende partij van, waar de Engelsman uiteindelijk aan het langste eind trok: 5-4.

Eén leg verschil was ook het geval bij Aileen de Graaf tegen de Britse Lisa Ashton. De Graaf had bij een stand van 3-1 de kans om het duel te beslissen en een finaleplek af te dwingen, maar miste op dubbel 20. Vervolgens kreeg de Nederlandse een 157-finish van Ashton om haar oren. Het was het begin van het einde, want Ashton kwam terug en won uiteindelijk met 4-3.

Livestream

