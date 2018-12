ZV De Zaan wint zwaarbevochten waterpoloderby

KROMMENIE - Een mooie avond voor waterpololiefhebbers uit de Zaanstreek. Na drie seizoenen werd de waterpoloderby tussen ZV De Ham en ZV De Zaan weer gespeeld. En voor het eerst sinds negen jaar vond de derby weer op het hoogste niveau plaats. ZV De Zaan promoveerde dit seizoen namelijk naar de eredivisie en ze wonnen de derby met 12-10.

Supporters van zowel thuisploeg ZV De Ham, als de uitploeg, waren massaal uitgerukt naar zwembad De Crommenije in Krommenie en dat zorgde voor een fantastische sfeer.

Vroege voorsprong

Promovendus ZV De Zaan liet zien niet bang te zijn voor ZV De Ham en al vroeg in de wedstrijd kwamen ze op een 0-3 voorsprong. Die voorsprong gaven ze, ondanks een mindere slotfase, niet meer uit handen en ze wonnen de wedstrijd met 10-12.

Yorden Vlegels

Aanvoerder Yorden Vlegels van ZV De Zaan vond ondanks de overwinnning dat zijn ploeg het liet lopen in de laatste fase van de wedstrijd. "Ik denk dat we verrast waren dat de eerste minuten zo makkelijk verliepen, waardoor we iets te voorbarig werden."

Maar de grip op de wedstrijd raakten ze volgens hem niet kwijt. "Als je nog maar één doelpunt voorstaat dan weet je dat je niet veel grip meer hebt en dat je het goed moet uitspelen op dat moment. Maar helemaal kwijt, zo heb ik het nooit gevoeld."

Maandag om 17.11 uur is in NH Sport een reportage te zien over deze wedstrijd.