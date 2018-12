Deel dit artikel:













Gewonde bij vechtpartij in Kudelstaart: dader(s) zijn weggevlucht Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derkse Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derkse Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derkse

KUDELSTAART - In Kudelstaart is vanavond bij een vechtpartij aan de Mijnsherenweg één gewonde gevallen. De politie is op zoek naar de dader of daders.

Dat laat de politie weten aan NH Nieuws. Het is nog niet duidelijk of er wapens zijn gebruikt. Ze kregen een melding over een vechtpartij met meerdere personen. Het is ook nog niet duidelijk wat voor verwondingen het slachtoffer heeft. De omgeving wordt bekeken. Er heeft ook een helikopter meegezocht.