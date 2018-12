Den Helder Suns wint eerste thuisduel, Apollo verliest

DEN HELDER - Den Helder Suns won voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd. De ploeg was met 76-67 te sterk voor Feyenoord. Apollo Amsterdam verloor opnieuw en was niet opgewassen tegen koploper Zwolle: 60-91.

Den Helder Suns - Feyenoord

Den Helder Suns heeft voor het eerst dit seizoen thuis gewonnen. De ploeg van trainer Peter van Noord stond in het begin van het eerste kwart nog even achter, maar ging aan het eind van dat kwart met 20-15 voor en de ploeg had die voorsprong bij de rust ook nog: 38-33. In het derde kwart liepen de Heldenaren verder uit naar 58-46. Hoewel Feyenoord in het laatste kwart nog aandrong won Den Helder toch met 76-67. Boy van Vliet was de topscorer met 17 punten, Steve Harris had er 16, Alex Laurent 15 en Lavone Holland 14.

Den Helder staat met acht punten uit veertien wedstrijden op de achtste plek.

Apollo - Zwolle

Het gehavende Apollo Amsterdam was geen partij voor koploper Zwolle. De ploeg van coach Patrick Faijdherbe verloor in de eigen Apollohal met 60-91

Apollo blijft op de laatste plek met vier punten uit veertien duels