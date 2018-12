Irene Schouten wint schaatsmarathon in Alkmaar

Door de regenachtige omstandigheden ontstond er zacht ijs waardoor er maar moeilijk hard geschaatst kon worden. Dit zorgde voor een zware wedstrijd en na een aantal rondes moesten de eerste rijdsters de strijd al staken. Schouten pakte uiteindelijk met negen andere vrouwen een ronde voorsprong op het peleton, ze trok zelf de sprint aan en kwam ongenaakbaar als eerste over de finish.

Schouten had tijdens de wedstrijd al door dat ze geen enkele groep kon laten gaan. "Ik merkte wel dat de rest mij echt het werk liet doen dus ik wist, ik moet met elke groep mee als ik wil winnen. En dat lukte." Nummer twee Lisa van der Geest was tevreden met haar tweede plek. "Ik ben al heel blij met hoe het vandaag ging, ik kom weer een stapje dichterbij, dus de volgende stap is het haar echt weer moeilijk gaan maken", aldus Van der Geest.

De volgende wedstrijd om de KPN marathon cup is komende zaterdag in Den Haag.