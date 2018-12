Bijzonder: blinde wereld-performer Kees zingt voor het eerst in woonplaats

HUIZEN - Zelfs de burgemeester kwam vandaag kijken naar het optreden van Kees van den Braak in Huizen. Met zijn band Kees & The All Stars treedt hij al jaren over de hele wereld op. Maar in zijn woonplaats Huizen kwam het er maar niet van, tot buddy Joop er zijn schouders onder zette.

"Het is allemaal voor Kees. Het is echt fantastisch", vertelt Joop Visser trots, terwijl de aula van het Erfgooiers College vol stroomt met ruim 250 bezoekers. Joop is al jaren de buddy van Kees. Hij heeft dit eerste optreden van Kees in Huizen georganiseerd. Hij kan het bijna zelf niet geloven dat het hem gelukt is.

Kees is blind en heeft een beperking. Joop brengt Kees bijna wekelijks naar optredens in het hele land. De optredens worden geregeld door United by Music. Deze stichting geeft mensen met een beperking de kans om op te treden en hun talenten te laten zien. Het lukte de stichting echter niet om in Huizen een optreden te regelen.

Ook Sieneke is erbij

Dankzij de fanatieke inzet van Joop Visser is het dan eindelijk wel zover. Veel bezoekers wonen, net als Kees, in het Elizabeth Kalishuis even verderop. De huisgenoten kunnen nu eindelijk hun Kees zien optreden. Ook Sieneke, de verloofde van Kees komt kijken. Het is voor het eerst dat ze haar geliefde kan zien optreden.

Kees heeft geen last van plankenkoorts. "Ik laat het gewoon op mij af komen", vertelt hij tegen NH Nieuws vlak voor het optreden. Als ik op het podium sta voel ik me even geen Kees maar een Elvis Presley of wie dan ook."

