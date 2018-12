Deel dit artikel:













VIDEO: Veenstra schakelt Harms uit na thriller Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Wesley Harms is uitgeschakeld op de Finder Darts Masters. De enige Noord-Hollander op het toernooi had in de wedstrijd tegen Richard Veenstra veel kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hij miste echter veel wedstrijdpijlen, waarna Veenstra via tops voor de 5-4 tekende en zich daarmee verzekerde van de volgende ronde.

Ook Fallon Sherrock kwam in deze sessie in actie. Zij plaatste zich ten koste van Deta Hedman voor de finale van het vrouwentoernooi. Keane Barry won van Lars Plaisier en staat daardoor zondag in de jeugdfinale tegen Levy Frauenfelder. Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.