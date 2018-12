Babbeltruc-vrouw Zaanstreek was bekende van politie: "Bespreek dit met grootouders!"

ZAANSTAD - De 40-jarige vrouw uit Krommenie die gearresteerd is op verdenking van het doen van babbeltrucs in de Zaanstreek was al bekend bij de politie. Meerdere ouderen zijn de afgelopen tijd voor honderden euro's opgelicht. De politie is op zoek naar meer tips over deze dame: "Bespreek dit met je grootouders!"

In totaal wist de vrouw zo'n 1000 euro af te troggelen van haar slachtoffers. Ze was bekend bij de politie, mede vanwege andere babbeltrucs, laat de politie weten in een Facebookbericht. "Wij zien dat de slachtoffers veelal flink op leeftijd zijn. Wij roepen onze volgers dan ook op bovenstaande tips met uw (groot)ouders te bespreken."

De dader is vermoedelijk van 1 tot 6 december bezig geweest in Wormerveer, Zaandijk, Krommenie en Westknollendam. Donderdagavond werd ze opgepakt na een mislukte babbeltruc in Graft. Ze maakte onder andere gebruik van de goedheid van haar slachtoffers door te zeggen dat ze autopech had en of ze geld kon lenen



