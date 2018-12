Deel dit artikel:













Mitchell wint van vriend Daniel Day: "We hebben altijd een band samen" Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - De eerste wedstrijd van Scott Mitchell in de middagsessie was een emotionele ontmoeting met zijn vriend Daniel Day. In een zenuwachtige wedstrijd wist hij te winnen, maar makkelijk ging dat niet.

"Het is dat Daniel niet naar zijn kunnen presteerde", vertelt hij aan NH Sport. "Ik weet wat hij kan, want we hebben samen het ek voor koppeldarten gewonnen. Als je dan beide die gouden medaille om krijg gehangen, heb je voor altijd een band", zegt de Engelsman over zijn vriend. Ook vertelt Mitchell in het gesprek met verslaggever Emmelie Valkenburgh waar zijn bijnaam Scotty Dog vandaan komt en dat haalt emotionele herinneringen bij de darter naar boven. Bekijk de rest van het interview hierboven. Livestream

