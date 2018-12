Deel dit artikel:













Hedman snapt niks van zenuwen op podium: "Hier raak ik ze allemaal" Foto: NH Nieuws

EGMOND AAN ZEE - Het was niet om over naar huis te schrijven: de eerste partij van Deta Hedman. De voormalig nummer één van de wereld verloor van de Nederlandse debutant Astrid Trouwborst in een zeer matige partij. De zenuwen waren de baas over haar worp, zegt ze in gesprek met NH Sport.

"Ik kwam van het podium af en gooide in de ingooiruimte even door. Hier raakte ik ze allemaal wel", vertelt de dartster die de bijnaam 'The Heart of Darts' draagt. Bekijk hierboven het hele interview met Deta Hedman. Livestream

