Vrouw neergestoken op woonboot Amsterdam

AMSTERDAM - Er is vanavond een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij op een Amsterdamse woonboot. De boot ligt aan de Keizersgracht. De dame is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden.

Over de toedracht van de steekpartij en of er een het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen, is nog niets duidelijk.

De politie onderzoekt de zaak.



[Tweet:https://twitter.com/Politie_Adam/status/1071468401636376576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1071468401636376576&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.at5.nl%2Fartikelen%2F189380%2Fvrouw-gewond-na-steekincident-op-woonboot]