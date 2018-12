Vijfhuizenaren dolenthousiast over EK voetbal in hun dorp: "We staan op de kaart!"

HAARLEMMERMEER - Niet Londen of München, maar het dorp Vijfhuizen is de plek waar het mediacentrum van het EK voetbal van 2020 gaat komen. Veel Vijfhuizenaren konden het nieuws deze week dan ook bijna niet geloven. "Schitterend! Propaganda voor ons dorp gewoon", aldus een blije bewoner.

In de Expo Haarlemmermeer wordt namelijk tijdens het EK van 2020 het mediacentrum gevestigd, het zogeheten International Broadcast Centre (IBC).



"Fantastisch gewoon", reageert een vrolijke man bij de lokale supermarkt. "We staan op de kaart." Maar bovenal is het ook voor de Expo Haarlemmermeer iets om trots op te zijn. "Dit is fantastische klus", zegt Frank Duller, General Manager bij Expo Haarlemmermeer. "UEFA binnen halen is wel het maximale."

Klein dorp

In de ruimte van 24.000 vierkante meter komen straks alle videobeelden live uit de stadions binnen en zullen dan wereldwijd verspreid worden. "Het wordt ingedeeld in verschillende ruimtes", vertelt Duller terwijl hij in een lege hal staat. "Het wordt eigenlijk een klein dorp, met studies, regieruimtes, een restaurant en een fitnessruimte."

De keuze is op deze locatie gevallen omdat de voorzieningen goed waren. Zo ligt Schiphol om de hoek en is het openbaar vervoer goed. Ook is het een afgesloten ruimte. "En het is geen blackbox. Je voelt het al als je hier loopt, het lijkt net alsof je buiten bent", zegt Duller. "We waren in concurrentie met Londen en München, en dan is het wel heel erg leuk als de keuze valt op jouw locatie. Daar zijn we erg trots op."

Lees ook: Vijfhuizen in 2020 centrum van het EK voetbal

Economie

Er worden zo'n duizend mensen verwacht. De Vijfhuizenaren hopen dat het hén ook iets zal opleveren. "Het is vast goed voor de lokale middenstand", reageert iemand.



En dat kan de lokale kapper beamen. "Het was het eerste wat ik dacht toen ik het nieuws hoorde", zegt een kapster van Kapsalon Ingrid. "Dit zal veel extra klanten gaan opleveren. De voetballers zijn natuurlijk ook veel bezig met hun haar. En misschien mannen die kijken ook wel", zegt ze lachend.