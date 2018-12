Deel dit artikel:













Nederlandse vrouwen in poule met Canada, Nieuw-Zeeland en Kameroen Foto: Pro Shots/Remko Kool

PARIJS - De Nederlandse vrouwen moeten het komende zomer bij het WK in Frankrijk in poule E opnemen tegen Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. Dat heeft de loting in Parijs vanavond uitgewezen.

De nummers één en twee van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de beste vier nummers drie. Het is voor de vrouwen zaak om eerste te worden in de poule, omdat de nummer twee het waarschijnlijk op moet nemen tegen de USA. De eerste wedstrijd voor Nederland is tegen Nieuw-Zeeland. Die wedstrijd wordt gespeeld op 11 juni om 15.00 uur in Le Havre. Daarna volgt het duel tegen Kameroen op 15 juni in Valenciennes. Nederland sluit de poulefase af op 20 juni in Reims tegen Canada. De speelsteden voor de Oranje Leeuwinnen liggen allemaal vrij in het noorden, wat gunstig is voor de supporters. Bij het vorige WK speelde Nederland gelijk tegen Canada (1-1) en won de ploeg van Nieuw-Zeeland (1-0). De beste drie Europese ploegen van het WK plaatsen zich ook automatisch voor de Olympische Spelen. Poule A: Frankrijk, Korea, Noorwegen, Nigeria

Poule B: Duitsland, China, Spanje, Zuid-Afrika

Poule C: Auatralië, Italië, Brazlië, Jamaica

Poule D: Engeland, Schotland, Argentinië, Japan

Poule E: Canada, Kameroen, Nieuw-Zeeland, Nederland

Poule F: USA, Thailand, Chili, Zweden