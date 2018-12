Nooit meer asfalt op de Munnikenweg in Alkmaarse Oudorp

OUDORP - Asfalteringsmachines kunnen de Munnikenweg beter mijden. Vanaf vandaag is de iets meer dan een kilometer lange kasseienstrook in Oudorp officieel een monument. De gemeente Alkmaar vierde dat met een fietsdoop onder aanvoering van profwielrenner Laurens ten Dam.

De kasseienstrook is zo'n 700 tot 800 jaar oud en uniek voor noordelijk Nederland. Om die reden diende de lokale politieke partij BAS een motie in om er een monument van te maken. Dat initiatief werd door de gehele Alkmaarse politiek ondersteund.

Lees ook: Kogel door de kerk: befaamde kasseienstrook Alkmaar voortaan monument

Het kasseienmonument is het eerste van Nederland. "Dat is iets om trots op te zijn", aldus BAS-raadslid Willem Peters. In de praktijk betekent het dat er behalve regulier onderhoud niet aan de Munnikenweg gerommeld mag worden. "Als er hier een asfalteermachine komt, moet die rechtsomkeert", vertelt Martijn Sargentini, auteur van het boek 'Koersen over kasseien en kiezelstenen in Nederland'. De Munnikenweg, vast onderdeel in de Profronde van Noord-Holland, inspireerde hem tot het schrijven van dit boek.

Parijs-Roubaix

Profwielrenner Laurens ten Dam kijkt vanuit zijn huis uit op de befaamde strook kasseien en rijdt er vrijwel dagelijks overheen als hij zijn kinderen naar de basisschool brengt. "Het heeft echt wel wat. Gisteren met windkracht 6 dan lijkt het net Parijs-Roubaix."

Maandag zie je in NH Sport een uitgebreide reportage over de kasseienstrook en Laurens ten Dam