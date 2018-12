Deel dit artikel:













Door harde wind nog meer vluchten geschrapt van en naar Schiphol Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

SCHIPHOL - Het is winderig, nat weer met als gevolg dat KLM vandaag in totaal 144 vluchten van en naar Schiphol heeft geannuleerd. Dat zijn er 24 méér dan eerder de bedoeling was. Sommige passagiers zijn overgeboekt, anderen moeten hun reis uitstellen.

Dat laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij weten. Lees ook: Harde wind: tientallen vluchten van en naar Schiphol geschrapt Gister liet KLM al weten op zaterdag uit voorzorg 120 vluchten naar Europese bestemmingen te schrappen. "Daar zijn vandaag dus nog 24 vluchten extra bijgekomen." Op dit moment heeft KLM geen plannen om morgen vluchten te schrappen. "Maar we houden de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten." Landen onmogelijk

Harde wind kan ervoor zorgen dat opstijgen of landen op bepaalde landingsbanen niet mogelijk is. Dat zorgt voor minder capaciteit, wat weer zorgt voor annuleringen. Van alle maatschappijen verzorgt KLM veruit de meeste vluchten op Schiphol. 💬 Whatsapp ons!

