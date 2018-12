Deel dit artikel:













VIDEO: Mandigers knikkert publiekslieveling O'Shea eruit Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Tony O'Shea is er niet in geslaagd om de volgende ronde bij de Finder Darts Masters te halen. In een eenzijdige wedstrijd tegen de als nummer twee geplaatste Willem Mandigers ging de Engelsman met 5-2 onderuit.

In de een na laatste wedstrijd nam de Duitser Michael Unterbuchner het op tegen Mark McGeeney en in dezelfde sessie won Derk Telnekes van Martijn Kleermaker. Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.