Koninklijke HFC wint eindelijk weer eens Foto: Pro Shots/Wouter Dill

RIJNSBURG - Koninklijke HFC heeft na vier gelijke spelen op rij eindelijk weer een uitwedstrijd gewonnen. Bij Rijnsburgse Boys werd het 1-0 voor de Haarlemmers. Rijnsburgse Boys moest al na een klein half uur spelen met tien man verder na een rode kaart voor Masies Artien, die een doorgebroken speler neerlegde. In de rebound van de gegeven vrije trap kon Robin Eindhoven scoren. In het vervolg van de wedstrijd had HFC kansen om de wedstrijd voortijdig te beslissen, maar dat lukte steeds net niet.

29' Rode kaart Masies Artien

30' 0-1 Robin Eindhoven Door de wist stijgt Kon. HFC een plekje naar de zesde plaats met 25 punten uit 15 gespeelde wedstrijden. Opstelling Rijnsburgse Boys: van Nieuwkoop, Gielisse, Artien, Strooker, Hudepohl, Magan, Tervoert, Spruijt (Parami/41), Demon, Tillema, Knol (Halman/82) Opstelling Kon. HFC: Boks; v. Son, Hols, v.d. Slot, Wilffert, Volkert; Noordmans (Kroon/90+2), Boer (Dekkers/74), Weistra; Eindhoven, v.d. Linden (v.Soest/81)