Gele hesjes-actie in Alkmaar verliep 'netjes', maar er was ook kritiek

ALKMAAR - Met ongeveer veertig man protesteerden de 'gele hesjes' vandaag in Alkmaar. Ze verzamelden op de Paardenmarkt en trokken vervolgens door de stad om flyers uit te delen. "We moeten met z'n allen opstaan!"

Vertelt actievoerder Wendy van den Berg aan NH Nieuws. Ze zijn niet blij met hoe het gaat in Nederland, maar, zegt Van den Berg: "Iedereen staat er voor zijn eigen standpunt. Dat doen we vreedzaam. We zorgen dat de beweging zo groot mogelijk wordt en dat de mensen begrijpen waar wij voor staan."

Niet luisteren

"Op het moment dat de burger zich niet gehoord voelt, krijg je opstand", meent een demonstrant. "Het is belangrijk dat de politiek luistert naar de burger en daar schort het aan." De actievoerders hopen met hun actie op aandacht en verandering. De flyer die werd rondgedeeld bevatte vijftien punten, waaronder de eis dat het kabinet Rutte III moet opstappen en het 'eigen risicio' moet verdwijnen.

De groep demonstranten op de Paardenmakt trok veel bekijks en de mening van omstanders liep uiteen. Er werden meerdere discussies gevoerd, maar noemenswaardige incidenten bleven uit.

Kritiek

Wel was er de nodige kritiek. "In Frankrijk hadden ze een reden om te protesteren en hier zijn alleen maar mensen die overal tegen zijn", begint een kritische marktkoopman als de groep voorbij is getrokken. "Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, want overal op tegen zijn is heel makkelijk. Ga je handen uit de mouwen steken en zelf wat doen."

Een andere passant heeft wel sympathie voor de 'gele hesjes'. "Ik weet niet waar ze voor staan, maar ze zullen een ergens voor opkomen en alles waar je voor opkomt, vind ik goed", zo spreekt een dame haar steun uit. "De hele wereld staat op zijn kop en de mensen worden maar naar beneden gedrukt, dus opkomen waar je voor staat."