Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bouwteam voltooit 'grootste kerststal van Nederland' in Beverwijkse Agathakerk Foto: NH / Dennis Mantz

BEVERWIJK - "Al vanaf oktober vragen mensen: is 'ie al klaar?", zegt Co Wittebrood van de stichting Kerststal Agathakerk. Zaterdag kwam de voorzitter 'eindelijk' met het verlossende antwoord. "Het is wéér gelukt: en we zijn ongelooflijk trots op het resultaat."

Na een periode van drie maanden timmeren, boren, aankleden en schilderen zit het werk er voor het bouwteam op. Een team van tweeëntwintig mensen dat zich er ieder jaar weer vrijwillig voor inzet. "Van een technicus, vormgever tot de architect achter het project: de man die het thema bedenkt", vertelt Wittebrood aan NH Nieuws. Lees ook: Beverwijk opent megakerststal Voor IJmonders is het een echte traditie geworden. Al vanaf 1992 bouwen ze in de Beverwijkse Sint-Agathakerk een megakerststal. "De grootste van Nederland", vervolgt Wittebrood. "Dit leeft enorm in onze regio. En dat blijkt wel uit het aantal mensen dat komt kijken: zeker 2.500 scholieren en totaal meer dan 10.000 bezoekers." Ongeduldig

Vanaf maandag gaan de deuren voor de scholieren al open. Ze worden begeleid door Marinet Huisman, die al staat te trappelen van ongeduld. "Dit zijn de mooiste weken van mijn jaar." Voor meer informatie over openingstijden en de kerststal klik hier. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003