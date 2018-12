Zaandammer maakt kinderen bang voor politie: "Respectloos en niet slim"

ZAANDAM - De politie heeft vanmiddag een Zaandammer op straat op zijn nummer gezet wegens respectloos gedrag. Hij riep namelijk luidkeels tegen zijn kleine kinderen dat ze heel hard moesten wegrennen als ze ooit nog eens agenten zouden zien. "Je kinderen bang maken voor de politie is niet leuk en ook niet slim", aldus de politie Zaanstreek.

Dit laten ze weten in een post op Facebook. Het gezin wandelde op de Gedempte Gracht toen de vader de politieagenten zag. Daarop zei hij: "Hee, als je die mensen met die kleding ziet, dan moet je heel hard wegrennen", waarna hij en zijn vriendin om zijn grap moest lachen.

Respectloos

De politie laat weten de humor er totaal niet van in te zien. Ze vinden het naast respectloos ook zeer onverstandig. "Als uw kind vermist is, wilt u dan dat hij of zij naar de politie stapt of juist wegrent voor ons? Als uw kind in gevaar is, moeten ze dan 112 bellen of liever niet?" Kinderen zouden van hun ouders leren zie ze wel en niet kunnen vertrouwen.

Vrienden

Een Zaandamse vrouw reageert op het Facebook-bericht: "Ik leer mijn kind dat de politie z'n vrienden zijn. Hij zwaait altijd en dan zwaaien de agenten terug en laten hem de politieauto zien! Bedankt Politie Zaanstreek!"

De politie laat weten de man apart te hebben genomen om hem dit duidelijk te maken. "Wij hopen mét resultaat."