VIDEO: Williams langs Van Egdom, Mitchell verslaat Day Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Jim Williams kende met Jeffrey van Egdom een lastige tegenstander, maar uiteindelijk was de wedstrijd toch een prooi voor de Welshman. Het duel eindigde in 5-4. Later was het de beurt aan Scott Mitchell. Hij won met 5-3 van zijn Engelse collega Daniel Day.

Ook het duel tussen Aileen de Graaf en Sharon Prins kan je hierboven zien. De Graaf won het duel met 4-2. Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.