Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Zere schouder' doet Martin Adams de das om Foto: Finder Darts Masters 2018

EGMOND AAN ZEE - Finder Darts Masters 2018 was voor publiekslieveling Martins Adams niet om over naar huis te schrijven. Na een kansloze wedstrijd gisteravond, ging het vanmiddag opnieuw mis tegen Nederlander Chris landman. Vooral de schouder van Adams gooide roet in het eten.

"Bij veel beurten had ik er last van", vertelt de Engelsman na afloop tegen verslaggever Emmelie Valkenburgh. "Daar kwamen alle scores van 25 en 36 vandaan", legt hij uit. Lees ook: VIDEO: Landman zorgt voor uitschakeling Martin Adams Toch kijkt 'Wolfie' terug om een geslaagd toernooi. "De sfeer hier is altijd goed en de fans zijn geweldig." Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.