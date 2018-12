Zieke Jan Smit zegt meerdere concerten af

VOLENDAM - De Volendamse zanger Jan Smit moet meerdere concerten afzeggen, omdat hij geveld door de verkoudheid thuis zit.

Gisteravond stond de zanger nog te schitteren op het Muziekfeest van het Jaar, maar 'toen de morgen was gekomen' bleek dat hij toch te grieperig was om door te werken.

Daarom zegt Jan Smit meerdere optredens af: die van vanmiddag in het Muziekcafé in Hilversum en de optredens van het Mega Piraten Festijn in Arnhem. Ook de geplande optredens in Rotterdam komen te vervallen. Via Instagram zegt de Volendammer sorry.