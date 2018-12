40-jarige vrouw opgepakt voor meerdere babbeltrucs

KROMMENIE - Na meerdere malen te hebben toegeslagen in de regio, is donderdagavond een 40-jarige vrouw uit Krommenie opgepakt voor haar babbeltrucs. Ze heeft door deze oplichtingen ongeveer duizend euro weten af te troggelen.

Van 1 december tot 6 december is de vrouw actief geweest in Wormerveer, Zaandijk, Krommenie en Westknollendam. Donderdagavond werd zij in Graft aangehouden, na een mislukte babbeltruc. De mensen die zij wilde oplichten, belden de politie en gaven een helder signalement.

De politie herkende de 'babbeltrucendoos' en kon haar zo aanhouden. Op het politiebureau bleek dat er vier aangiftes tegen de 40-jarige vrouw uit Krommenie waren gemaakt. Ze zit nog vast.

NH Nieuws maakte donderdag onderstaand item met een van de slachtoffers: