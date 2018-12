Gemeenten eren Vincent van Gogh met eigen brief in straat

HEERHUGOWAARD - Meerdere gemeenten in Nederland hebben sinds vannacht een gedicht van Vincent van Gogh in straten met zijn naam geprojecteerd. Onder andere in Heerhugowaard en Naarden zijn teksten van hem te lezen.

Dat gebeurt in het kader van een tentoonstelling van het Van Goghmuseum, waarin zijn brieven worden uitgelicht. De kunstenaar was naast schilder namelijk ook een man die graag in de pen klom. Dat wordt op deze manier onder de aandacht gebracht.

In Heerhugowaard is het gedicht tot en met 16 december te lezen in de Van Goghstraat. In Naarden kom je 'm tegen in de Vincent van Goghlaan.