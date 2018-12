Toekomst van Schiphol op agenda Luchtvaartdag in Amsterdome

AMSTERDAM - Honderden omwonenden van Schiphol, Lelystad Airport, de Omgevingsraad Schiphol en vertegenwoordigers van de luchtvaartsector zijn vandaag bijeen tijdens een grote luchtvaartdag in het Amsterdome. Op het programma staat de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de groei van Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Luchtvaartdag 2018 is georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Het ministerie werkt aan een Luchtvaartnota met daarin een visie op de toekomst van de luchtvaart tot 2050. De Omgevingsraad, waarin ook bewoners zijn vertegenwoordigd, adviseert de minister, maar is de afgelopen tijd begonnen met het verzamelen van meningen uit het hele land.

Zo worden vandaag de resultaten bekendgemaakt van de online consultatie waarvoor meningen zijn verzameld over de groei van Schiphol. De Omgevingsraad komt regelmatig bij elkaar, maar die vergaderingen zijn besloten. Om toch tot een breedgedragen advies te komen, had de raad een webpagina gemaakt waar iedereen die een mening over Schiphol heeft daarop kwijt kon.

Andere onderwerpen die vandaag worden gesproken zijn onder andere de impact van de luchtvaart op het klimaat, het opnieuw indelen van het luchtruim en de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee. Er is ook een informatiemarkt waar bijvoorbeeld KLM, Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol vertegenwoordigd zijn. De dag wordt afgesloten met een debat met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur.